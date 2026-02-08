Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
08.02.2026 21:45:00
1 Reason Alphabet Stock Could Deliver Massive Returns by 2027
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) hasn't merely performed well of late. Last year's 65% share price spike not only led all seven of the Magnificent Seven names, but extends what's now grown to a 280% gain since the stock's early 2023 low. Wow!This sort of heroic gain often intimidates interested investors, of course -- it's just a tough act to follow, particularly given the stock's valuation of 30 times this year's projected per-share profits.There's one reason, however, Alphabet shares could keep on trucking this year and end up markedly higher by this point in 2027. And that reason is (unsurprisingly) artificial intelligence (AI)-related ... mostly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|273,45
|-2,72%
