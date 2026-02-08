Alphabet C Aktie

Alphabet C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

08.02.2026 21:45:00

1 Reason Alphabet Stock Could Deliver Massive Returns by 2027

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) hasn't merely performed well of late. Last year's 65% share price spike not only led all seven of the Magnificent Seven names, but extends what's now grown to a 280% gain since the stock's early 2023 low. Wow!This sort of heroic gain often intimidates interested investors, of course -- it's just a tough act to follow, particularly given the stock's valuation of 30 times this year's projected per-share profits.There's one reason, however, Alphabet shares could keep on trucking this year and end up markedly higher by this point in 2027. And that reason is (unsurprisingly) artificial intelligence (AI)-related ... mostly.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)

Analysen zu Alphabet C (ex Google)

20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
30.10.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
27.10.25 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Alphabet C Neutral UBS AG
Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

