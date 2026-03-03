Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
03.03.2026 07:25:00
1 Reason Netflix Could Have a Big March
Netflix (NASDAQ: NFLX) ended the last trading day of February with a more than 13% rally after it decided to walk away from its bidding war with Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) over Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD).With what's happened since this whole saga began, there's reason to believe that the streaming giant's rally could continue in March. The deal that Netflix was pursuing for most of Warner Bros. Discovery's assets would have brought heavy-hitting franchises like Harry Potter, Game of Thrones, and the DC comic book universe to the streamer. Netflix could have monetized those franchises and others in a variety of ways, including by creating new shows and movies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:00
|Netflix warns Paramount-Warner Bros deal will lead to job losses (Financial Times)
|
27.02.26
|Netflix steigert im Bieterkampf um Warner Bros. nicht weiter mit - Netflix-Aktie im Höhenflug (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Project Warrior: How Paramount beat Netflix in $110bn battle for Warner (Financial Times)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|82,05
|-1,45%
