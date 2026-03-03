Netflix Aktie

Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

03.03.2026 07:25:00

1 Reason Netflix Could Have a Big March

Netflix (NASDAQ: NFLX) ended the last trading day of February with a more than 13% rally after it decided to walk away from its bidding war with Paramount Skydance (NASDAQ: PSKY) over Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD).With what's happened since this whole saga began, there's reason to believe that the streaming giant's rally could continue in March. The deal that Netflix was pursuing for most of Warner Bros. Discovery's assets would have brought heavy-hitting franchises like Harry Potter, Game of Thrones, and the DC comic book universe to the streamer. Netflix could have monetized those franchises and others in a variety of ways, including by creating new shows and movies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
02.03.26 Netflix Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Netflix Kaufen DZ BANK
27.02.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Netflix Outperform Bernstein Research
