Netflix Aktie

76,87EUR 5,22EUR 7,29%
Netflix für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

27.02.2026 10:19:53

Netflix Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 120 auf 125 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Wir begrüßen den Rückzug aus dem Bieterwettstreit um Warner Bros. Discovery, der mit einer Milliardenzahlung versüßt wird", schrieb Markus Leistner am Freitag. "Dies eröffnet dem Streamingdienst die Möglichkeit, das ausgesetzte Aktienrückkaufprogramm mit einem höheren Volumen aufleben zu lassen."/rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
$ 84,59 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 84,59 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Markus Leistner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

