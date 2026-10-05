Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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05.10.2026 15:54:00
1 Stat That Makes Coca-Cola Hard to Ignore in October
Coca-Cola (NYSE: KO) has looked more like a growth stock in 2026, surging 22% year to date, and one number from the second-quarter earnings call says why. Trademark Coca-Cola sales volume grew 5% year over year in Q2 2026 -- the highest volume increase in 17 years, excluding the COVID-19 recovery.
Coca-Cola has raised prices in recent years to offset inflationary costs, reflecting the competitive advantage built on its brand power. Volume growth shows it does not have to rely on pricing alone to drive revenue.
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|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
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|Coca-Cola Co.
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