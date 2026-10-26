Coca-Cola Aktie
|83,08EUR
|0,22EUR
|0,27%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola vor Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 96 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Nik Modi rechnet in seinem Ausblick vom Samstag mit soliden Umsatz- und Gewinnzahlen, getrieben von robusten Trends in Nordamerika und günstigen Vergleichswerten im internationalen Geschäft. Für die Unternehmensziele für 2026 sieht der Experte etwas Luft nach oben./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2026 / 17:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 96,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 92,71
|
Abst. Kursziel*:
3,55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 92,71
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,55%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|83,08
|0,27%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:32
|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
|07:31
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|07:22
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:16
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|07:09
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|06:57
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:24
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:23
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Volvo Car AB Registered b Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|23.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Barclays Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|23.10.26
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|23.10.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|RENK Kaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG