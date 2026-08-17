Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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17.08.2026 16:11:36
17.08.2026 - 03:47
Report on share buyback for the purposes of the Long Term Incentive Plan (LTIP) 2025-2027Weiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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