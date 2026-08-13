Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 37,70 auf 41,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker setzte am Mittwoch nach dem jüngsten Halbjahresbericht des italienischen Versicherers eine höhere Buchwertprognose (ATBV) und einen höheren Bewertungsmultiplikator an./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 21:07 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Neutral
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
41,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
44,43 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,55%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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