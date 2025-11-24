Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
24.11.2025 20:25:53
2 Reasons to Distance Yourself From Tesla in 2025, According to Warren Buffet Logic
EV company Tesla (NASDAQ: TSLA) has had a rough year. One on hand, EV sales rose in quarter three, and the energy business is growing steadily. On the other hand, EV tax credits expired in September, and the Pew Research Center has polled declining support for solar and EVs.While meaningful, these may be short-term headwinds. Going deeper, we'll look at Tesla through the lens of Warren Buffett, one of the greatest investors of all time. Warren Buffett's partner, Charlie Munger, strongly suggested that investors "invert, always invert" when considering investments.Here, we'll invert by swapping "reasons to invest in Tesla" with "reasons to distance yourself from Tesla." In doing so, we can quickly pinpoint who might be better off investing elsewhere.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
20:04
|Gewinne in New York: S&P 500 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06:00
|European capsule start-up races to build SpaceX rival (Financial Times)
|
22.11.25
|Tesla-Aktie: Management-Turbulenzen - Drohen Verzögerungen bei Cybertruck und Model 3? (finanzen.at)
|
21.11.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Musk kündigt neue Robotaxi-Offensive an - Kritik an Waymos Sensoren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Tesla-Aktie im Fokus: China-Absatz bricht ein - Konkurrenzdruck und Förderkürzungen belasten (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse New York: NASDAQ 100 verliert (finanzen.at)
|
20.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25
|Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)