WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.10.2025 10:51:15

2026 soll Neustart bringen: Sportartikelhersteller Puma macht Verlust und streicht 900 Stellen

Unter den großen Sportartikelanbietern ist Puma schon nur klare Nummer drei. Auch 2025 läuft bisher alles andere als rund. Der Umsatz geht zurück, ein dreistelliger Verlust bleibt. Ab 2026 soll es bergauf gehen - mit einem neuen Fokus und 900 Stellen weniger.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
