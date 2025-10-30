PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.10.2025 20:17:06

PUMA SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Puma von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die finanzielle Entwicklung des Sportartikelherstellers in den kommenden Quartalen vorauszusagen, bleibe schwierig, schrieb James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch habe die Präsentation an diesem Donnerstag unter anderem die Dringlichkeit einer Erhöhung der Ausschüttungen deutlich gemacht, sobald Puma im Jahr 2027 - wie avisiert - wieder zu Wachstum zurückkehre./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19,44 € 		Abst. Kursziel*:
2,88%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
18,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,68%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

