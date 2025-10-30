PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.10.2025 14:55:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Puma auf 'Underweight' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Puma nach Quartalszahlen und einem Strategie-Update mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Wendy Liu am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Management unter dem neuen Chef habe noch einiges zu tun, um eine Trendwende zu erreichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:24 / GMT

