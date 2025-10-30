PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.10.2025 09:19:00

PUMA SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Hold" belassen. James Grzinic schrieb am Donnerstag in seinem ersten Kommentar, dass die Erwartungen im dritten Quartal weitgehend erfüllt worden seien. Die strategische Neuausrichtung des Sportartikelherstellers beinhalte das Ziel, diesen wieder unter die Top 3 der globalen Marken zu bringen - mit Marktanteilsgewinnen und einer gesunden Gewinnentwicklung. Der Weg dazu sei aber unsicher./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,13 € 		Abst. Kursziel*:
9,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
19,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,08%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

