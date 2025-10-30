PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

30.10.2025 10:51:25

PUMA SE Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Puma nach Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Quartal sei durchwachsen gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Der Umsatz und die Bruttomarge hätten die Erwartungen jeweils etwas unterschritten. Bei dem Sportartikelkonzern kämen die laufenden Umstrukturierungen in eine entscheidende Phase. Auf diesem Weg mangele es aber noch an strategischen Details./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:35 / EDT

Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
20,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
20,12 € 		Abst. Kursziel*:
-0,60%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
20,03 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,15%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

