3M Aktie
WKN: 851745 / ISIN: US88579Y1010
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03.11.2026 23:43:49
3M Approves New $6 Bln Share Buyback Authorization, Declares Dividend
(RTTNews) - 3M (MMM) said its board has approved a new $6 billion share repurchase authorization, adding to the $1.5 billion remaining under its existing 2025 program.
This brings the total available buyback authorization to $7.5 billion. The new authorization has no predetermined expiration date.
The board also declared a fourth-quarter 2026 dividend of $0.78 per share, payable on December 11 to shareholders of record as of November 13.
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