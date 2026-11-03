Booking Holdings Aktie
WKN DE: A2JEXP / ISIN: US09857L1089
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03.11.2026 14:26:03
46,000 SIA booking records accessed illegally in data breach affecting software provider Amadeus
Bank account and credit card information has not been exposed; no bookings have been modifiedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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