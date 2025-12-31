RWE Aktie

RWE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

RWE-Investment 31.12.2025 10:04:40

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen RWE-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit RWE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 28,83 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die RWE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,469 RWE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.12.2025 auf 45,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 156,99 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,99 Prozent angewachsen.

RWE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32,71 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

