adidas-Analyse: So bewertet UBS AG die adidas-Aktie

UBS AG-Analyst Robert Krankowski hat eine umfassende Analyse des adidas-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der adidas-Aktie zur Zeit der Analyse

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 3,0 Prozent auf 178,95 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 53,12 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 351 571 adidas-Aktien. Das Papier sank seit Jahresbeginn 2025 um 23,7 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet.

