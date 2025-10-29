adidas Aktie

174,35EUR -9,10EUR -4,96%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 11:14:25

adidas Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
274,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
178,40 € 		Abst. Kursziel*:
53,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,16%
Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten