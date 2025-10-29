ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz./rob/ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.