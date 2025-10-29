adidas Aktie
|174,35EUR
|-9,10EUR
|-4,96%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 274 Euro belassen. Die detaillierten Quartalsergebnisse hätten die Markendynamik bestätigt, schrieb Robert Krankowski am Mittwochmorgen. Im Fokus stünden die regionalen Entwicklungen sowie aktuelle Geschäftssignale aus der Telefonkonferenz./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Buy
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
274,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
178,40 €
|
Abst. Kursziel*:
53,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
174,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,16%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
13:43
|AKTIE IM FOKUS 2: Adidas weiten Minus aus - Telefonkonferenz macht nervös (dpa-AFX)
|
12:38
|ROUNDUP: Adidas bekommt Zölle besser in den Griff (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Seitwärtstrend (finanzen.at)
|
12:27
|Fehlende Impulse in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
12:04
|adidas-Analyse: So bewertet UBS AG die adidas-Aktie (finanzen.at)
|
11:47
|Adidas sieht dieses Jahr geringere Auswirkungen durch US-Zölle (dpa-AFX)
|
11:34
|Investment-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)