adidas Aktie

174,35EUR -9,10EUR -4,96%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.10.2025 08:15:46

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Buy" belassen. Sorgen um die Umsatzdynamik hätten die Aktien trotz einer Prognoseerhöhung im Zuge der Eckdaten ausgebremst, schrieb James Grzinic am Mittwochmorgen nach den endgültigen Quartalszahlen. Die Details bestätigten, dass die Herzogenauracher gut und breit aufgestellt seien./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
185,75 € 		Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
174,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten