adidas Aktie
|174,35EUR
|-9,10EUR
|-4,96%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
29.10.2025 11:51:10
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Outperform" belassen. Die Markendynamik halte an, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
265,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
176,60 €
|
Abst. Kursziel*:
50,06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
174,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,99%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
