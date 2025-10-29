adidas Aktie

174,35EUR -9,10EUR -4,96%
adidas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

29.10.2025 11:51:10

adidas Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Outperform" belassen. Die Markendynamik halte an, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Outperform
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
176,60 € 		Abst. Kursziel*:
50,06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
174,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51,99%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

