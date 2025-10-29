adidas Aktie

176,00EUR -7,45EUR -4,06%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

29.10.2025 09:22:35

adidas Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 234 Euro auf "Overweight" belassen. Alle Augen seien auf die Telefonkonferenz gerichtet, schrieb Wendy Liu am Mittwoch nach den endgültigen Quartalszahlen. Hier werde vor allem auf Signale zum aktuellen Geschäft sowie zur Auftragslage geachtet./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Overweight
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
234,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
182,25 € 		Abst. Kursziel*:
28,40%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
176,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32,95%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

