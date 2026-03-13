Adobe Shares Fall 6% Despite Higher Q1 Earnings
(RTTNews) - Adobe Inc. (ADBE) shares fell 5.96 percent to $253.71, down $16.07 on Friday, as investors reacted to quarterly results despite higher earnings and revenue growth.
The stock is currently trading at $253.71 compared with its previous close of $269.78. Shares opened at $248.80 and traded between $247.19 and $256.70 during the session on the Nasdaq. Trading volume reached about 5.79 million shares, above the average volume of about 5.18 million shares.
Adobe reported first-quarter net income of $1.88 billion, or $4.60 per share, compared with $1.81 billion, or $4.14 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $2.48 billion, or $6.06 per share, while revenue rose 11.9 percent to $6.39 billion from $5.71 billion last year. Despite the earnings growth, the stock has come under pressure following the results.
The stock has traded in a 52-week range of $244.28 to $422.95.
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
13.03.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
13.03.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.