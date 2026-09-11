CrowdStrike Aktie

CrowdStrike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053

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11.09.2026 18:35:44

Adobe vs. CrowdStrike: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Software investing often forces a choice between a stable, cash-rich giant and a high-velocity disruptor, leaving investors to wonder which path leads to better long-term outcomes in an evolving digital economy. Choosing between Adobe (NASDAQ:ADBE) and CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) requires weighing established dominance against high-growth potential.

Adobe is the creative world's standard, while CrowdStrike is a cloud-native cybersecurity defender protecting modern enterprise workloads. They are being compared because both rely on subscription models to dominate their respective fields but offer very different risk and reward profiles for retail investors.

Adobe operates as a leader among tech stocks by providing creative and productivity software to more than 20,000 enterprise customers. The company uses an integrated cloud-based subscription model to serve diverse groups ranging from students to global corporations. Recent strategic moves include the acquisition of Topaz Labs to enhance content capabilities through generative and agentic artificial intelligence tools.

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 219,85 2,54% Adobe Inc.
CrowdStrike 178,40 -0,73% CrowdStrike

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