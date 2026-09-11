Adobe Aktie

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11.09.2026 21:14:12

Adobe vs. Salesforce: Which Software Stock Is a Better Buy in 2026?

As enterprise spending shifts toward automation and creativity, investors often find themselves choosing between Adobe (NASDAQ:ADBE) and Salesforce (NYSE:CRM). Which of these cloud software titans offers the best value today?

Adobe dominates the creative world with its suite of design tools, while Salesforce leads the global market for customer relationship management. Both companies are aggressively integrating artificial intelligence to stay relevant. Comparing their growth, profitability, and current valuations helps determine which stock is better suited for a long term portfolio strategy.

Adobe provides essential tools for creative professionals, marketing experts, and business users through its integrated subscription model. The company operates through three primary segments, which include its Creative Cloud, Document Cloud, and Experience Cloud offerings. Many enterprise customers now utilize end to end solutions like GenStudio to streamline their content supply chains, showing how Adobe is successfully linking its creative and marketing software.

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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