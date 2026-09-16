Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
16.09.2026 18:35:58
AI is creating ghostwriting jobs on LinkedIn
CEOs are looking for a more human touchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16.09.26
|Schwacher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|AI is creating ghostwriting jobs on LinkedIn (Financial Times)
|
16.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
16.09.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
16.09.26
|Künstliche Intelligenz in Schulen: Wie Google, Amazon und Microsoft in Europas Klassenzimmer drängen (Spiegel Online)
|
15.09.26
|Gates Foundation: Eine Milliarde Dollar für KI in Bildung und Gesundheit (dpa-AFX)
|
14.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|10.09.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|26 080,00
|-1,21%
|Microsoft Corp.
|430,90
|0,93%