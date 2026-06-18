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WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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18.06.2026 03:18:39
AI will lead to labour shortages, Amazon founder Bezos says
The comments come when global companies cut thousands of jobs after investing heavily in AIWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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