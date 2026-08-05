Boeing Aktie
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
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05.08.2026 20:15:00
Air Force greenlights long-range JDAM production
-Boeing cleared for production of new GBU-75 Joint Direct Attack Munition Long Range (JDAM LR)Weiter zum vollständigen Artikel bei The Boeing Co.
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|ROUNDUP: US-Aufseher lassen gut 470 Boeing-Flugzeuge auf Risse prüfen (dpa-AFX)
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|Boeing Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
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|Boeing Co.
|203,50
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