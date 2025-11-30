Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
30.11.2025 23:50:14
Airbus enters last month of the year facing a cosmic distraction
The company has long grappled with parts shortages, from engines to kitchen units to toilets, that have held back output
|
29.11.25
|Airbus A320: Flugausfälle weltweit wegen Softwareupdate (Spiegel Online)
|
29.11.25
|Airbus A320: Flugausfälle weltweit wegen Softwareupdate (Spiegel Online)
|
28.11.25
|Airline travellers face disruption after Airbus warns A320 jets need software fix (Financial Times)
|
28.11.25
|Airbus muss Starts einiger Modelle bei Vereisung einschränken - Aktie fester (dpa-AFX)
|
28.11.25
|Airbus muss bei Tausenden A320-Flugzeugen nachbessern (Spiegel Online)
|
28.11.25
|Airbus muss bei mehreren A320-Maschinen nachbessern (Dow Jones)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Handel in Paris: nachmittags Gewinne im CAC 40 (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|24.11.25
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Airbus SE
|194,00
|-5,09%
