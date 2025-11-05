FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET



