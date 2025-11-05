Airbus Aktie
|212,05EUR
|-1,05EUR
|-0,49%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
05.11.2025 09:59:29
Airbus SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Der Tenor sei "konstruktiv optimistisch" gewesen, schrieb Christophe Menard in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach einer Roadshow mit dem Finanzchef Thomas Toepfer./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
228,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
213,75 €
|
Abst. Kursziel*:
6,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
212,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,52%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
