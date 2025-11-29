Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 14:04:00
Airbus A320: Flugausfälle weltweit wegen Softwareupdate
Schätzungsweise 6000 Maschinen der weltweit meistverkauften Flugzeugfamilie Airbus A320 brauchen nach einem Zwischenfall ein Update. Passagiere müssen vielerorts mit Verspätungen, Umbuchungen oder Ausfällen rechnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
