NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus von 230 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag in seinem Resümee des Quartalsberichts seine Schätzungen für den Flugzeugbauer. Als klar positiv hebt er die Lead-Initiative sowie die Entwicklung im Bereich Defence & Space und bei Helikoptern hervor. Die Airbus-Papiere bleiben auf der Empfehlungsliste der US-Investmentbank./ag/tih



