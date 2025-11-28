Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
28.11.2025 19:57:00
Airbus muss bei Tausenden A320-Flugzeugen nachbessern
Fast die halbe Flotte ist betroffen: Ein Fehler in der Software bei Airbus’ A-320 Maschinen verhindert offenbar eine zuverlässige Flugsteuerung. Jetzt soll bei rund 6000 Jets nachgebessert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
