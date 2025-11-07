Airbus Aktie
|206,65EUR
|-0,75EUR
|-0,36%
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
Airbus SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferzahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Mit 78 Stück habe der Flugzeugbauer im Oktober 26 Prozent mehr Jets ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahl liege im Rahmen ihrer Erwartungen. Um den geplante Jahreswert von 820 Flugzeugen zu erreichen, benötige Airbus im November und Dezember im Vorjahresvergleich noch einen Anstieg der Auslieferungen um 14 Prozent./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 03:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
