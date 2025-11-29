Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
29.11.2025 16:23:14
Airbus orders software changes to widely used A320 fleet, flights disrupted
European aviation giant Airbus said it was ordering a software fix on a significant number of its A320 family of jets. These changes have caused travel disruptions over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!