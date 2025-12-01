Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Analyse im Blick
|
01.12.2025 10:52:47
Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Flugzeugbauer mit dem Hinweis auf ein notwendiges, kritisches Software-Update für rund 6.000 A320-Maschinen die Sicherheit in den Vordergrund gestellt habe und die Fluggesellschaften rasch reagiert hätten, wertet Analyst Christophe Menard positiv. Rund 15 Prozent der Maschinen bräuchten aber ein Hardware-Update, und die finanziellen Auswirkungen für Airbus würden noch geprüft, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.
Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Das Papier von Airbus SE befand sich um 10:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 197,22 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 66 833 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 30,6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
