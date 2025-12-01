Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyse im Blick 01.12.2025 10:52:47

Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Airbus SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank AG hat eine ausführliche Analyse der Airbus SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat Airbus mit einem Kursziel von 228 Euro auf "Buy" belassen. Dass der Flugzeugbauer mit dem Hinweis auf ein notwendiges, kritisches Software-Update für rund 6.000 A320-Maschinen die Sicherheit in den Vordergrund gestellt habe und die Fluggesellschaften rasch reagiert hätten, wertet Analyst Christophe Menard positiv. Rund 15 Prozent der Maschinen bräuchten aber ein Hardware-Update, und die finanziellen Auswirkungen für Airbus würden noch geprüft, schrieb er in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Das Papier von Airbus SE befand sich um 10:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 197,22 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 15,61 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 66 833 Stück. Das Papier gewann auf Jahressicht 2025 30,6 Prozent. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten