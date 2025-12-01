Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

LUS-DAX-Entwicklung 01.12.2025 09:29:33

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus

Das macht der LUS-DAX.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,82 Prozent tiefer bei 23 674,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 671,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 750,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 945,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 19 653,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,58 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Commerzbank (+ 0,35 Prozent auf 34,00 EUR), Merck (+ 0,26 Prozent auf 116,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,82 EUR), MTU Aero Engines (-1,53 Prozent auf 346,90 EUR) und Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 217 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,453 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

20.11.25 Zalando Kaufen DZ BANK
20.11.25 Zalando Buy UBS AG
10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,92 2,02% Airbus SE
BASF 44,60 -0,51% BASF
Bayer 30,45 0,13% Bayer
Commerzbank 33,61 -0,62% Commerzbank
Deutsche Telekom AG 27,91 0,54% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 15,37 0,33% E.ON SE
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 58,96 1,66% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Merck KGaA 117,85 1,99% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 345,00 -1,99% MTU Aero Engines AG
Porsche Automobil Holding SE 37,10 0,27% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 423,50 -2,87% Rheinmetall AG
SAP SE 208,50 0,10% SAP SE
Siemens AG 225,65 -1,01% Siemens AG
Zalando 22,94 -1,16% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 23 613,00 -1,07%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

