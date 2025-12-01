Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels im Minus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,82 Prozent tiefer bei 23 674,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 671,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 23 750,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 945,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 046,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, den Stand von 19 653,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 18,58 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,38 Prozent auf 58,38 EUR), Commerzbank (+ 0,35 Prozent auf 34,00 EUR), Merck (+ 0,26 Prozent auf 116,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,14 Prozent auf 27,80 EUR) und Bayer (+ 0,07 Prozent auf 30,51 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 442,00 EUR), Airbus SE (-2,47 Prozent auf 199,60 EUR), Zalando (-1,64 Prozent auf 22,82 EUR), MTU Aero Engines (-1,53 Prozent auf 346,90 EUR) und Siemens (-1,16 Prozent auf 225,65 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 217 210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,453 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 5,06 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at