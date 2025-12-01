Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktieneinstufung 01.12.2025 11:19:48

Airbus SE-Aktie: Outperform-Bewertung durch RBC Capital Markets

Airbus SE-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Ken Herbert genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die kanadische Bank RBC hat Airbus mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Outperform" belassen. Von der Notwendigkeit eines kritischen Software-Updates sei rund die Hälfte der A320-Flotte betroffen, schrieb Ken Herbert am Sonntag. Doch die Auswirkungen auf den Flugbetrieb sowie auf die Finanzkennziffern des Flugzeugbaues sollten sich in Grenzen halten.

Aktieninformation im Fokus: Die Airbus SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die Airbus SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:03 Uhr um 3,4 Prozent auf 197,60 EUR nach. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 21,46 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 81 587 Airbus SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2025 gewann der Anteilsschein 30,8 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 13:32 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten