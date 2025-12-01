Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Airbus Aktie

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

Aktie auf dem Prüfstand 01.12.2025 10:43:50

Overweight-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Overweight-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Airbus SE-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Sonderbelastung durch die A320-Probleme kalkulierte Milene Kerner am Sonntag auf 0,71 bis 2,69 Euro je Airbus-Aktie. Langfristig sieht sie gar keine Auswirkungen auf Gewinn- und Cashflowentwicklung. Ohne einen Kostenausblick dürfte die Aktie zunächst aber eher volatil bleiben, bis es mehr Klarheit gebe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 10:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 198,38 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59 468 Airbus SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 31,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:59 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

10:01 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:54 Airbus Overweight Barclays Capital
24.11.25 Airbus Outperform Bernstein Research
07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 197,26 1,68% Airbus SE

