Overweight-Note für Airbus SE-Aktie: Neue Analyse von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 220 Euro auf "Overweight" belassen. Die Sonderbelastung durch die A320-Probleme kalkulierte Milene Kerner am Sonntag auf 0,71 bis 2,69 Euro je Airbus-Aktie. Langfristig sieht sie gar keine Auswirkungen auf Gewinn- und Cashflowentwicklung. Ohne einen Kostenausblick dürfte die Aktie zunächst aber eher volatil bleiben, bis es mehr Klarheit gebe.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Airbus SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie verlor um 10:27 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,1 Prozent auf 198,38 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 10,90 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 59 468 Airbus SE-Aktien. Der Anteilsschein kletterte auf Jahressicht 2025 um 31,3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.11.2025 / 15:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.