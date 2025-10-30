Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Airbus SE-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Christophe Menard.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Airbus von 209 auf 228 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal habe die Erwartungen klar getoppt, schrieb Christophe Menard in einem am Donnerstag vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Flugzeugbauers bleibe zuversichtlich.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Airbus SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Airbus SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:47 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 213,20 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,94 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 142 010 Airbus SE-Aktien. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2025 um 41,1 Prozent zu. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 19.02.2026 erwartet.

