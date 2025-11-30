Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
30.11.2025 07:46:00
Airlines reagieren rasch auf Airbus-Update nach Zwischenfall
Plötzlicher Höhenverlust, Software-Alarm und schnelle Updates: Airlines und Behörden mussten nach einem Airbus-Vorfall schnell reagieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!