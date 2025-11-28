Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

28.11.2025 21:46:32

Travellers face disruption after Airbus warns A320 jets need software fix

Update to address potential problems caused by solar radiation could affect 6,000 aircraftWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Airbus SE

Analysen zu Airbus SE

24.11.25 Airbus Outperform Bernstein Research
07.11.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.11.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:44 Die Top 20 der größten europäischen Banken
03:15 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03:10 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
