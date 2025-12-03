XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

AKTIE IM FOKUS: Airbus geben leicht nach - Auslieferungsziel gekappt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Senkung des Auslieferungsziels für dieses Jahr durch Airbus (Airbus SE) hat den Aktienkurs am Mittwoch belastet. Auf Tradegate fiel der Kurs um 0,3 Prozent auf 190 Euro in Relation zum Vortagesschluss. Der Gesamtmarkt wird unterdessen etwas höher erwartet.

Damit summieren sich die Verluste seit Wochenbeginn auf gut 7 Prozent. Eine wichtige technische Unterstützung bietet die exponentielle 200-Tage-Linie bei knapp unter 183 Euro, sie hatte die Aktie beim jüngsten Kursrutsch gestützt.

Nach Bekanntwerden technischer Mängel am Montag sei die Senkung des Auslieferungsziels "keine große Überraschung mehr", sagte ein Händler. Die in diesem Jahr nicht ausgelieferten Flugzeuge dürften 2026 auf den Markt kommen. Die Stimmung für die Aktie bleibe aber wohl stark getrübt, solange nicht klar sei, wie groß die Qualitätsmängel bei Rumpfteilen seien. Darüber hinaus hatte Airbus zuletzt mit Softwareproblemen zu kämpfen./bek/jha/

