Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Plus

Am Mittwoch geht es im DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 23 797,86 Punkte aufwärts. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,036 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,329 Prozent auf 23 788,82 Punkte an der Kurstafel, nach 23 710,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 781,50 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23 820,19 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,281 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 03.11.2025, lag der DAX noch bei 24 132,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 594,80 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 03.12.2024, den Wert von 20 016,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 18,84 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten markiert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 3,12 Prozent auf 36,90 EUR), Merck (+ 2,61 Prozent auf 119,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 524,00 EUR), Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 193,66 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,50 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,95 Prozent auf 40,51 EUR), Commerzbank (-0,87 Prozent auf 34,28 EUR), Deutsche Börse (-0,80 Prozent auf 223,10 EUR), Daimler Truck (-0,76 Prozent auf 35,08 EUR) und Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 254,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 523 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 237,851 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at