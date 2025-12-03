DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Lohnende Airbus SE-Investition? 03.12.2025 10:04:23

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airbus SE-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Airbus SE-Papier an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 95,00 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Airbus SE-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,526 Airbus SE-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.12.2025 2 005,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 190,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 100,53 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Airbus SE betrug jüngst 152,02 Mrd. Euro. Die Airbus SE-Aktie wurde am 10.07.2000 an der Börse PAR erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Airbus SE-Anteils bei 19,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

