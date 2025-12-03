XETRA-Handel: LUS-DAX notiert zum Start des Mittwochshandels im Plus

Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 09:27 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 23 773,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 23 732,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 23 821,50 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 128,00 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23 601,00 Punkte. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.12.2024, bei 20 036,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19,08 Prozent nach oben. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. 18 821,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,12 Prozent auf 36,90 EUR), Merck (+ 2,61 Prozent auf 119,80 EUR), Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 524,00 EUR), Airbus SE (+ 1,62 Prozent auf 193,66 EUR) und EON SE (+ 1,27 Prozent auf 15,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,95 Prozent auf 40,51 EUR), Commerzbank (-0,87 Prozent auf 34,28 EUR), Deutsche Börse (-0,80 Prozent auf 223,10 EUR), Daimler Truck (-0,76 Prozent auf 35,08 EUR) und Hannover Rück (-0,62 Prozent auf 254,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 523 591 Aktien gehandelt. Mit 237,851 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,98 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BASF-Aktie an.

