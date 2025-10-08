AKTIE IM FOKUS: BMW vorbörslich schwach nach Senkung der Jahresziele

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Niedrigere Jahresziele von BMW sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt schlecht angekommen. Auf Tradegate verloren die Papiere 3,4 Prozent auf 84,40 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. In ihrem Sog verloren Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 2,1 Prozent. Porsche AG (Porsche vz) lagen leicht im Minus.

Die Frage sei nach wie vor, ob der wichtige chinesische Absatzmarkt weiter schwach bleibt, sagte ein Händler. Enttäuschend sei das drastisch gesenkte Ziel für den operativen Barmittelfluss (Free Cashflow). Belastend sei ferner, dass umfangreiche Zollrückerstattungen erst im kommenden Jahr fällig werden dürften.

Große Investmentbanken änderten derweil nach den gesenkten Prognosen ihre optimistische Haltung zur BMW-Aktie nicht. UBS, JPMorgan und Jefferies hielten an ihren Empfehlungen "Buy" und "Overweight" fest. Patrick Hummel von UBS verwies auf den Investitionszyklus, der sich 2026 positiv auf Margen und Barmittel auswirken sollte./bek/mis

