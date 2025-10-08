Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 08:18:38

AKTIE IM FOKUS: BMW vorbörslich schwach nach Senkung der Jahresziele

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Niedrigere Jahresziele von BMW sind am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt schlecht angekommen. Auf Tradegate verloren die Papiere 3,4 Prozent auf 84,40 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages. In ihrem Sog verloren Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler))-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) 2,1 Prozent. Porsche AG (Porsche vz) lagen leicht im Minus.

Die Frage sei nach wie vor, ob der wichtige chinesische Absatzmarkt weiter schwach bleibt, sagte ein Händler. Enttäuschend sei das drastisch gesenkte Ziel für den operativen Barmittelfluss (Free Cashflow). Belastend sei ferner, dass umfangreiche Zollrückerstattungen erst im kommenden Jahr fällig werden dürften.

Große Investmentbanken änderten derweil nach den gesenkten Prognosen ihre optimistische Haltung zur BMW-Aktie nicht. UBS, JPMorgan und Jefferies hielten an ihren Empfehlungen "Buy" und "Overweight" fest. Patrick Hummel von UBS verwies auf den Investitionszyklus, der sich 2026 positiv auf Margen und Barmittel auswirken sollte./bek/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten

Analysen zu BMW AGmehr Analysen

07:23 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07:07 BMW Buy UBS AG
07.10.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 BMW Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 83,60 -1,55% BMW AG
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 53,05 -1,38% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Impulse für ATX-Start -- Zurückhaltung unter DAX-Anleger erwartet -- Mehrheitlich rote Vorzeichen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt ist zunächst mit wenig Bewegung zu rechnen. Auch unter DAX-Anlegern dürfte Zurückhaltung den Handelsauftakt prägen. In Fernost dominieren zur Wochenmitte die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen