Commerzbank Aktie

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

<
06.11.2025 10:22:38

AKTIE IM FOKUS: Commerzbank schwach - Goldman Sachs: hohe Steuerquote

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalsbilanz der Commerzbank ist am Donnerstag an der Börse nicht gut angekommen. Mit einem Abschlag von 2,6 Prozent auf 31,68 Euro zählten die Papiere zu den größten Verlierern im Leitindex DAX.

Grund dafür könnten Gewinnmitnahmen sein, nachdem sich der Kurs seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hat.

Das Nettoergebnis liege im dritten Quartal um zehn Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs. Das liege an der Steuerquote. Diese sei mit 36,5 Prozent um 6,5 Prozentpunkte höher als am Markt erwartet.

Alles in allem dürften sich die Änderungen an den Konsensschätzungen in Grenzen halten, so der Experte./bek/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

06.11.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 Commerzbank Hold Warburg Research
Commerzbank 32,30 1,80% Commerzbank

