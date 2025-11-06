Commerzbank Aktie
|31,76EUR
|-0,68EUR
|-2,10%
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
31,46 €
|
Abst. Kursziel*:
4,90%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
31,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
