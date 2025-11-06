Commerzbank Aktie

31,76EUR -0,68EUR -2,10%
Commerzbank

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

06.11.2025 09:25:09

Commerzbank Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Commerzbank Hold
Unternehmen:
Commerzbank 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,46 € 		Abst. Kursziel*:
11,25%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,20%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

