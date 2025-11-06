Commerzbank Aktie
Commerzbank Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
